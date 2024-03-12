Европа сняла санкции с трех граждан России Совет ЕС не стал продлевать санкции в отношении трех граждан России

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Евросоюз продлил еще на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении россиян, сообщил Совет ЕС. При этом из черного списка исключены трое российских граждан, а также имена девяти человек в связи с их смертью.

Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2024 года. <...> Совет также принял решение не продлевать списки трех лиц и исключить из списка девять умерших, — говорится в заявлении.

Также Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций Европейского союза, который может позволить конфискацию замороженных активов России. Европейский парламент 543 голосами «за» принял согласованную с государствами-членами директиву.

Представитель Евросоюза Олоф Жилл в ответ на вопрос о возможных санкциях против российской и белорусской сельхозпродукции заявил до этого, что Еврокомиссия регулярно следит за ситуацией на рынках агропродукции. По его словам, при необходимости решение будет принято.

Россия же тем временем запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. Как сообщили 12 марта в МИД страны, поводом для этого послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население, кампания по массовому сносу советских памятников, героизация нацизма и накачивание Киева вооружением.