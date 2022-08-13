Европа резко увеличила поставки лекарств и косметики в Россию Страны ЕС резко увеличили поставки лекарств и косметики в Россию в июне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июне страны Евросоюза частично восстановили поставки товаров в Россию, в результате чего общий объем экспорта смог превысить €1 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные Eurostat. Наибольшими статьями экспорта в Россию стали лекарственные средства, парфюмерия и косметика.

Как сообщает издание, в июне поставки лекарственных средств увеличились даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — общий объем экспорта составил €791 млн, что на 31,5% больше, чем в июне 2021 года. Кроме этого, увеличились и поставки промышленного оборудования в области медицины и составили €1,12 млрд.

Также вырос экспорт парфюмерии, косметики и пластика для них, и суммарно составил €342 млн. Особо ходовыми товарами оказались средства для макияжа и средства по уходу за кожей. Объем поставляемой косметики увеличился на 38%, пластмассы и изделий — на 16%. Отмечается, что в Европе действует запрет на экспорт дорогостоящих товаров роскоши в Россию, к которым относится в том числе и косметика. Однако если цена одной единицы товара не превышает €300, поставки разрешаются.

Ранее ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» попросила исключить из параллельного импорта косметику и бытовую химию таких марок, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и другие. По словам предпринимателей, некоторые иностранные компании по-прежнему производят товары этих категорий на российских предприятиях и могут столкнуться с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран. А исключение этих видов товаров из списков параллельного импорта позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок. ​