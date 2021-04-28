Европа признала, что не в состоянии отключить Россию от SWIFT

Евросоюз не может давить на Россию через частные автономные организации, такие как SWIFT, потому что они имеют право не подчиняться Европарламенту. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что ЕС ограничен в средствах давления на Москву. Что касается «Северного потока — 2», в проекте участвуют частные компании, которые также сами выбирают пути сотрудничества с РФ.
SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции. <...> «Северный поток» — это противоречивая тема. <...> Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта, — признал дипломат.
Единственное, на чём будет настаивать Европарламент, чтобы газопровод работал «прозрачно и без дискриминации». Также Европа настаивает на «адекватном» уровне контроля над «Северным потоком — 2».
Ранее Европарламент принял резолюцию, по которой ЕС откажется от поставок нефти и газа из России, остановит проект «Северный поток — 2», заморозит активы российских бизнесменов и их семей и отключит РФ от системы платежей SWIFT в случае агрессии на Украине, писал NEWS.ru.