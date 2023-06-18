Широкое применение ракет и дронов на Украине вынудило страны ЕС выделить миллиарды евро на обновление средств противовоздушной и противоракетной обороны, пишет South China Morning Post. По данным издания, украинский кризис вскрыл острый дефицит систем ПВО и ПРО в Европе.

После окончания холодной войны многие страны Европы отказались от систем, когда-то предназначенных для защиты сил НАТО от советской авиации. Но широкое использование беспилотников и ракет на Украине побудило такие страны, как Германия и Франция, потратить миллиарды на модернизацию ПВО, - говорится в публикации.