Европа поставила России ультиматум по Украине

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что от Москвы зависит, пойдёт ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации на Украине. Он уточнил, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России, но он будет вынужден это сделать в случае агрессивных действий со стороны Кремля. Об этом сообщают «Известия».

Мы всё ещё сосредоточены на поиске решения конфликта путём взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций, — поделился Стано.

В Европе отмечают, что потенциальные меры будут направлены на нанесение ущерба энергетическому сектору России.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Тем не менее глава правительства отметил, что Россия представляет серьёзную угрозу для страны.

Он добавил, что в настоящее время Москва оказывает давление на экономику Украины. При этом он высоко оценил поддержку со стороны западных партнёров, которые готовы противодействовать России с помощью экономических санкций.