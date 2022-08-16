Некоторые страны ЕС, обеспокоенные увеличением взаимного товарооборота России и Турции, запросили дополнительную информацию у Анкары относительно ее отношений с Москвой, сообщает газета Financial Times. Согласно данным издания, объемы турецкого экспорта Турции в РФ с мая по июль составили $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем годом ранее, достигнув показателя в $730 млн.