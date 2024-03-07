Поставки российских стальных полуфабрикатов в ЕС упали Eurostat: поставки железорудных окатышей из России в ЕС упали на 21%

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Поставки из России в Евросоюз железорудных окатышей, используемых для обогащения железосодержащих руд в производстве чугуна и стали, по итогам прошлого года упали на 21,3%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Европейское статистическое агентство (Eurostat). Экспорт сократился до минимальных за последние пять лет 1,19 млн тонн. В денежном выражении он упал на 38% до $419 млн.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается «заблокировать» все торговые каналы с Россией. В 12-м пакете санкций ЕС требует указывать в документах невозможность дальнейшей продажи (реэкспорта) товаров в Россию. Если раньше это носило рекомендательный характер, то теперь — обязательный. При этом экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы пойти на эти условия.

Тем временем сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил, что Россия в обход санкций продолжает использовать американские технологии. По его словам, режим экспортного контроля, введенный Вашингтоном, не действует. Он отметил, что технологии применяются Россией для создания ракет, беспилотников, боеприпасов и другого вооружения. Конгрессмен подчеркнул, что ситуация может вылиться в «фатальные последствия для украинских сил».