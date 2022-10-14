Европа обвинила Россию в росте стоимости туалетной бумаги IDNES: запрет на экспорт березы из России привел к росту цены туалетной бумаги на Западе

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Введенный в ответ на очередные санкции Запада запрет на экспорт из России березы привел к дефициту и резкому повышению стоимости туалетной бумаги в мире, передает чешское издание iDNES. Уточняется, что средство гигиены также серьезно потеряло в качестве.

Туалетная бумага — еще один товар, который стоит дороже в связи с последствиями российского вторжения в Украину. Запрет на экспорт русской березы, древесина которой состоит из коротких волокон, делающих предметы гигиены более мягкими, спровоцировал борьбу за целлюлозу, ключевой ингредиент в производстве туалетной бумаги, — говорится в сообщении.

Уточняется, что нехватка целлюлозной массы возникла еще в период пандемии коронавируса. В тот период причиной дефицита ключевой составляющей туалетной бумаги стали локальные перебои в поставках.

Издание отмечает, что в 2022 году рынок не досчитается до 1,2 млн тонн целлюлозной массы. При этом стоимость сырья с начала 2022 года выросла на 45%. Обозреватели отмечают, что во многом это произошло из-за удорожания самого процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу.

Уточняется, что крупнейшие производители целлюлозной массы в Европе, такие как Швеция и Финляндия, импортировали из России, поскольку другие деревья в Северном полушарии годятся исключительна для изготовления другой продукции, например, картона.

В конце сентября Еврокомиссия разработала новый пакет санкций против России. Помимо прочего под санкции могут попасть сталь, древесина, икра, спиртное, косметические средства и даже туалетная бумага из РФ.