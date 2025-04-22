Европа обозначила для США красные линии по Украине Глава МИД Франции Барро: Европа обозначила красные линии для США

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В ходе встречи европейских и американских дипломатов на прошлой неделе европейцы обозначили, какие аспекты потенциального мирного соглашения не будут для них предметом переговоров, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Как передает агентство Reuters, Барро не стал уточнять, о чем именно идет речь, но отметил, что Европу волнует только защита французских интересов и европейской безопасности.

Когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши красные линии, — пояснил глава французского МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в среду, 23 апреля, в Лондоне пройдут переговоры по ситуации на Украине. В частности, Киев будет добиваться безоговорочного прекращения огня. О грядущей встрече он объявил после телефонного разговора с британским премьером Киром Стармером.

Тем временем 22 апреля американский лидер Дональд Трамп пообещал через три дня представить мирный план по Украине. Так президент США ответил на вопрос о признании Крыма российской территорией со стороны Киева. Ранее New York Post писала, что план американского лидера по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране.