Европа нашла способ сдержать цены на газ благодаря Украине FT: европейские компании ускорили закачку газа из хранилищ на Украине

Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

Европейские компании значительно увеличили закачку газа из хранилищ на территории Украины, пишет Financial Times. Таким образом, они используют лишь небольшие объемы из собственных хранилищ, чем сдерживают рост цен на топливо и предотвращают энергетические кризисы.

Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу, — отметила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.

Уровень запасов в европейских хранилищах остается на уровне 90%, несмотря на конец декабря, именно благодаря Украине, говорится в материале. К концу октября показатель и вовсе составлял 99,24%. Тогда компании даже перенаправляли излишки на Украину.

Ранее стало известно, что поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы оказались рекордными в 2023 году. Так, поступления СПГ превысили 131 млрд кубометров. При этом предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года. По итогам последнего месяца прошедшего года поставки снизились на 4%, составив 11,36 млрд кубометров. В целом поступления газа оказались на 1,9% больше, чем в предыдущем году.