Европейские компании значительно увеличили закачку газа из хранилищ на территории Украины, пишет Financial Times. Таким образом, они используют лишь небольшие объемы из собственных хранилищ, чем сдерживают рост цен на топливо и предотвращают энергетические кризисы.
Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу, — отметила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.
Уровень запасов в европейских хранилищах остается на уровне 90%, несмотря на конец декабря, именно благодаря Украине, говорится в материале. К концу октября показатель и вовсе составлял 99,24%. Тогда компании даже перенаправляли излишки на Украину.
Ранее стало известно, что поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы оказались рекордными в 2023 году. Так, поступления СПГ превысили 131 млрд кубометров. При этом предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года. По итогам последнего месяца прошедшего года поставки снизились на 4%, составив 11,36 млрд кубометров. В целом поступления газа оказались на 1,9% больше, чем в предыдущем году.