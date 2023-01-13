Европа может заменить российское дизельное топливо китайским Bloomberg: Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу

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Китай может стать главным поставщиком дизельного топлива в Европу после того, как 5 февраля вступит в силу запрет на транспортировку российских нефтепродуктов в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg. По информации аналитической компании Vortexa, в 2022 году европейские страны закупили около 220 млн баррелей дизтоплива из РФ. Аналитики убеждены в том, что найти замену российскому дизелю будет крайне сложно.

Потерянные российские поставки будут восполнены, — заявил Юджин Линделл из консалтинговой компании Facts Global Energy.

Поставки дизтоплива в ЕС из Китая сильно возросли в течение последних месяцев. Эксперты полагают, что объем экспорта дизеля из Китая в 2023 году может резко увеличиться. По их оценкам, в течение первой половины текущего года объем поставок может достигнуть от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей.

Ранее пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что поставки газа из России в Китай через газопровод «Сила Сибири» по итогам первых дней января достигли рекордных значений за сутки. В компании напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.