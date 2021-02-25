РСТ: Европа может открыться для российских туристов летом

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Европейские страны могут начать выдавать визы российским гражданам уже предстоящим летом. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, такие надежды озвучивают представители объединения за рубежом, которые есть практически во всех государствах Европы.

Это прогноз от них. Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах, — приводит слова Игнатьева «Интерфакс».

Он уточнил, что некоторые страны Евросоюза готовы открывать границы для россиян уже сейчас. В числе таких государств, в частности, Греция. Однако в этом случае, как, например, с Венгрией или Хорватией, ситуация летом будет зависеть не только от пандемии, но и от политических предпочтений Евросоюза, поделился соображениями глава РСТ.

Эксперт пояснил, что «Шенгенское соглашение никто не отменял и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема». Таким образом, считает Игнатьев, будет некое общее решение по всему Евросоюзу.

Он напомнил, что с большинством стран Россия принимает решение об открытии границ на взаимной основе.

Россия по состоянию на февраль возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но только в 15 из них могут поехать туристы.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство США в России снова начнёт выдавать туристическую визу (B1/B2) с 1 марта.