Европа может оставить границы закрытыми до осени

Границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Его заявление прозвучало на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.
Политик признался, что настроен довольно пессимистично, и призвал готовиться к более долгому периоду изоляции. 13 апреля глава Франции намерен выступить с обращением к нации. Как
Ранее, как писал NEWS.ru, главы европейских государств поддержали 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз. Эта мера, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, позволит сократить распространение коронавируса в Европе. Запрет будет действовать с небольшими исключениями.
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