Европа может оставить границы закрытыми до осени

https://static.news.ru/photo/61a05180-7be7-11ea-873f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Его заявление прозвучало на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.

Политик признался, что настроен довольно пессимистично, и призвал готовиться к более долгому периоду изоляции. 13 апреля глава Франции намерен выступить с обращением к нации. Как отмечает Lenta.ru, именно тогда Макрон и объявит о сроках закрытия границ.

Ранее, как писал NEWS.ru, главы европейских государств поддержали 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз. Эта мера, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, позволит сократить распространение коронавируса в Европе. Запрет будет действовать с небольшими исключениями.