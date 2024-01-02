Европа экспортировала рекордный объем СПГ в 2023 году Европа экспортировала рекордные 131 млрд куб. м СПГ в 2023 году

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Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы оказались рекордными в 2023 году, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Так, поступления СПГ превысили 131 млрд кубометров. При этом предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года.

По итогам последнего месяца прошедшего года поставки снизились на 4%, составив 11,36 млрд кубометров. В целом поступления газа оказались на 1,9% больше, чем в предыдущем году.

Уточняется, что в 2023 году СПГ занял первое место по доле среди источников получения газа Европой (40%). На втором месте стал импорт из Северного моря, а на третьем — из Северной Африки. При этом фиксируется рост поставок газа с Востока, в том числе из России. Соответствующий показатель вырос до 9,7%.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания решила увеличить поставки топлива в Китай. По итогам 2023 года они возросли в 1,5 раза. Отмечается, что 2025 году компания собирается выполнить контрактные обязательства и доставить в Китай 38 миллиардов кубических метров газа. Миллер отметил, что в настоящее время компания поставляет в Китай газ в объемах, превышающих их контрактные обязательства.