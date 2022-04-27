Еврокомиссию обвинили в чрезмерном «оптимизме» из-за отказа от газа из РФ Глава GIE Брабо обвинил Еврокомиссию в чрезмерном «оптимизме» из-за отказа от газа из РФ

Фото Оператор ГТС України/tsoua.com

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо заявил, что прогнозы Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичные, чем есть на самом деле. ПО словам эксперта, на счету каждый миллиард кубометров​​​. Он указал на то, что страны — поставщики СПГ не смогут покрыть нужды Европы в случае отказа от российского газа, пишет РИА Новости.

Цифры, представленные Европейской комиссией в плане REPowerEU, возможно, не являются полностью верными, прогнозы относительно биометана, они все достаточно оптимистичные, — поделился Брабо.

Речь идёт о специальном плане по снижению потребности в российском газе на две трети уже в этом году — REPowerEU. В рамках этого плана предполагается диверсификация поставок газа, а также ускорение развёртывания возобновляемых источников. Брабо подчеркнул, что ни США, ни Катар не смогут удовлетворить потребности европейских потребителей.

В России показатели по доходам от продажи нефти за апрель могут превзойти показатели за аналогичный период в прошлом году, сообщило ранее издание Foreign Policy. Отмечается, что это стало возможным из-за роста поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию. При этом авторы материала указывают на то, что страны Запада сами подрывают свои же санкции, когда продолжают покупать нефть у России.