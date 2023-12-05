Еврокомиссия заявила о высоком риске терактов в ЕС в новогодние праздники

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Обострение политической ситуации на Ближнем Востоке, в том числе столкновение между ХАМАС и армией Израиля, создает риск терактов на территории Евросоюза в новогодние и рождественские праздники, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. По ее словам, которые приводит Associated Press, этот вопрос будет обсуждаться на Совете министров внутренних дел стран ЕС.

Война между Израилем и ХАМАС, а также поляризация, которая возникла из-за этого в нашем обществе, создали высокий риск террористических атак в ЕС в предстоящий сезон праздников и каникул, — заявила Йоханссон.

Еврокомиссар отмечает, что страны ЕС намерены усилить меры безопасности в связи с высоким риском терактов. Предполагается, что на эти цели выделят около €30 млн, которые пойдут на обеспечение защиты населения в местах большого скопления людей, в том числе в церквях, мечетях и синагогах.

Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для граждан, отправляющихся в страны Европы, Южной Америки и Ближнего Востока, а также в Австралию и Россию. Туристам рекомендовано проявлять повышенную осторожность в связи с ростом числа нападений на израильтян.