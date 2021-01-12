Еврокомиссия: запроса на сертификацию «Спутника V» не было

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Производитель «Спутника V» не запрашивал сертификацию вакцины в Евросоюзе. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Компания (производитель - NEWS.ru) не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС, — цитирует его ТАСС.

Кеерсмакер добавил, что производитель поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА).

Ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины от COVID заявила, что страны Европейского союза должны покупать препарат от коронавируса только посредством общеевропейских переговоров.

Она отметила, что прежде чем поступить на европейский рынок, любой препарат должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Фон дер Ляйен также анонсировала обновление контракта с Pfizer — BioNTech, по которому ЕС приобретёт ещё 300 млн доз вакцины в добавление к уже согласованным 300 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз заявил о невозможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе, за исключением Венгрии. По словам представителя Еврокомиссии, если вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт о её использовании только на территории этой страны. И государство само несёт ответственность за это экстренное решение.