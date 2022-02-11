Еврокомиссия: вопрос вступления Украины в ЕС не стоит в повестке
Сергей Князев
Сергей Князев
14:49, 11 февраля 2022
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Евросоюз признает стремление Украины стать его членом и считает это стремление суверенным правом страны, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. Однако, несмотря на наличие у ЕС соглашения об ассоциации с Украиной и тесного сотрудничества по многим вопросам, о вступлении Украины в ЕС говорить рано, пишет РИА Новости.
Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит, — уточнил Стано.