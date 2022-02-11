Еврокомиссия: вопрос вступления Украины в ЕС не стоит в повестке

Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву оценили читатели британской газеты The Telegraph. В своих комментариях они подвергли жёсткой критике поведение главы своего внешнеполитического ведомства во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Поводом, в частности, послужил обмен заявлениями в ходе пресс-конференции по итогам встречи. Тогда Лавров сообщил, что беседа с Трасс напомнила ему разговор «немого с глухим». На что британский министр заявила,...