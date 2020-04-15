Еврокомиссия утвердила критерии для смягчения карантина в Европе

В Еврокомиссии назвали главные критерии, которыми должны руководствоваться европейские правительства для смягчения карантина в странах ЕС.
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Второй критерий — уверенность в запасе прочности, который имеет система здравоохранения страны, способность больниц принимать новых больных.
В-третьих, странам следует развернуть повсеместную систему тестирования населения, чтобы иметь представление о динамике заболеваемости и подавлять новые очаги инфицирования.
Ранее NEWS.ru писал о том, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «глубоко сожалеет» о решении американского лидера Дональда Трампа временно прекратить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
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