Европа

Еврокомиссия утвердила критерии для смягчения карантина в Европе

18:32, 15 апреля 2020 19
Фото: Piaggesi/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

В Еврокомиссии назвали главные критерии, которыми должны руководствоваться европейские правительства для смягчения карантина в странах ЕС.

Об этом пишет РБК. Первым из этих критериев стала устойчивая динамика снижения темпов заболеваемости. В Еврокомиссии подчеркнули, что власти стран ЕС должны учитывать статистические данные при принятии решений об ослаблении карантина.

Второй критерий — уверенность в запасе прочности, который имеет система здравоохранения страны, способность больниц принимать новых больных.

В-третьих, странам следует развернуть повсеместную систему тестирования населения, чтобы иметь представление о динамике заболеваемости и подавлять новые очаги инфицирования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «глубоко сожалеет» о решении американского лидера Дональда Трампа временно прекратить выплаты в бюджет Всемирной организации здравоохранения.

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