Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия по-прежнему ждёт, когда Великобритания озвучит конкретные предложения по условиям выхода страны из ЕС, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

По её словам, Соединённое Королевство должно предоставить юридически обоснованные решения, совместимые с соглашением о Brexit.

ЕК по-прежнему готова к их рассмотрению на предмет соответствия целям «бэкстопа», — отметила она.

Андреева подчеркнула, что Еврокомиссии необходимы любые альтернативные предложения, которые позволят достигнуть целей «бэкстопа» — особого режима, обеспечивающего на некоторое время пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit, передаёт The Independent.

Как писал News.ru, ранее британский премьер Джонсон заявил, что, если будет необходимо, Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения. По мнению политика, британский парламент «парализован» из-за того, что многие «просто не хотят Brexit».

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