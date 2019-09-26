Еврокомиссия по-прежнему ждёт, когда Великобритания озвучит конкретные предложения по условиям выхода страны из ЕС, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
По её словам, Соединённое Королевство должно предоставить юридически обоснованные решения, совместимые с соглашением о Brexit.
ЕК по-прежнему готова к их рассмотрению на предмет соответствия целям «бэкстопа», — отметила она.
Андреева подчеркнула, что Еврокомиссии необходимы любые альтернативные предложения, которые позволят достигнуть целей «бэкстопа» — особого режима, обеспечивающего на некоторое время пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit, передаёт
Как писал News.ru, ранее британский