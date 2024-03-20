Еврокомиссия согласилась с предложением Борреля по российским активам ЕК согласилась использовать доходы от российских активов в поддержке ВСУ

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Жозеп Боррель

Еврокомиссия (ЕК) согласилась с предложением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать доходы от замороженных российских активов на военную поддержку Украины, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, которые приводит ТАСС, утвержденное комиссией предложение теперь предстоит рассмотреть на саммите ЕС 21–22 марта.

Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС [Боррелем] предложения об использовании доходов от активов России, — приводит агентство его слова.

Ранее Боррель сообщил, что предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобный шаг будет представлять собой «прямой бандитизм и воровство». Она отметила, что Россия ответит на такие действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что предложение Борреля ведет к разрушению основ международного права. По его словам, ущерб от таких действий будет неизбежен. Помимо этого, он заверил, что все причастные к принятию таких решений станут объектами судебного преследования.