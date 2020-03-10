Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об изучении коронавируса. По её словам, ведомство собрало €140 млн на исследование нового заболевания.
Деньги были получены из государственных и частных источников,
Мы мобилизовали 140 миллионов евро государственного и частного фондирования на многообещающие исследования в области вакцин, лечения и диагностики, — сказала она.
Как писал NEWS.ru, в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе действует режим повышенной готовности.
За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.
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