https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об изучении коронавируса. По её словам, ведомство собрало €140 млн на исследование нового заболевания.

Деньги были получены из государственных и частных источников, передаёт РИА Новости. Учёные будут работать над вакциной от заболевания, его профилактикой и лечением.

Мы мобилизовали 140 миллионов евро государственного и частного фондирования на многообещающие исследования в области вакцин, лечения и диагностики, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, в Москве обнаружили восемь инфицированных коронавирусом COVID-19. В городе действует режим повышенной готовности.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.