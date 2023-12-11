Еврокомиссия разработала «продвинутые гарантии безопасности» для Украины Боррель: «гарантии безопасности» для Украины включают расширение поставок оружия

Фото: Air Force Airman 1st Class Katie Mullikin

Еврокомиссия разработала продвинутые гарантии безопасности для Украины, которые предполагают расширение финансирования для поставок оружия, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел МИД. По его словам, соответствующие наработки уже были переданы странам Евросоюза, передает ТАСС.

По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку, — заявил Боррель.

Инициатива была выдвинута в связи с усилением атак России, уточнил глава ЕК. По его словам, настал момент, когда для помощи Украине должны быть использованы все возможности. Вместе с тем Боррель прокомментировал позицию Венгрии, способной заблокировать поставки оружия ВСУ. Он выразил надежду, что «европейское единство не будет разрушено».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что грядет раскол ЕС. По его словам, в случае принятия Украины в ряды организации эта перспектива станет все более явной. Помимо прочего, Евросоюз теряет свою популярность среди собственных членов из-за финансовых проблем, добавил он.