Еврокомиссия подтвердила факт обысков в газовых компаниях в Германии

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила факт проведения внезапных проверок в Германии в ряде компаний, чья деятельность связана с поставками, транспортировкой и хранением газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК. Там заявили, что подобные обыски «не означают виновность компаний и не предопределяют итоги расследований».

29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа. Еврокомиссия выражает озабоченность, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, которые запрещают злоупотребление доминирующими позициями на рынке, — говорится в сообщении.

В заявлении не сказано, в каких конкретно компаниях прошли обыски, однако агентство Bloomberg назвало две дочерние компании «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.

Вечером 30 марта стало известно, что в офисных помещениях подразделений «Газпрома» в Германии прошли обыски. Сообщается, что подобные действия стали результатом повышения цен на газ в Европе.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.