Еврокомиссия признала уголовным преступлением обход санкций против России

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Еврокомиссия утвердила предложение по внесению обхода санкций Евросоюза против России в список уголовных преступлений ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Физическим лицам, нарушившим ограничительные меры, грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы, а юридическим лицам — штраф в размере 5% от общего оборота компании за год.

В зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица (компании) за год, предшествующий решению о штрафе, — сказано в заявлении.

Еврокомиссия предлагает установить «общие базовые стандарты наказаний» за нарушение санкций ЕС против России. Предполагается, что это позволит установить одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя. Она напомнила, что восьмой пакет рестрикций ЕС против РФ предусматривает ограничения в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе.