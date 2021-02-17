Еврокомиссия приняла план борьбы с новыми штаммами коронавируса

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Европейская комиссия утвердила план действий по биологической защите Евросоюза, подразумевающий раннее выявление новых штаммов коронавируса и борьбу с ними. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator, — цитирует ТАСС Урсулу фон дер Ляйен.

Она добавила, что новые штаммы коронавируса быстро распространяются и необходимо «адаптировать ответ на них ещё быстрее».

Как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Так, британский штамм коронавируса был обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих, говорится в еженедельном отчёте международной организации.

Также за прошедшую неделю южноафриканская версия коронавируса была найдена ещё в двух странах — на сегодняшний день случаи заражения фиксировались в 46 странах мира. А обнаруженный штамм в Японии и Бразилии перекочевал на территорию ещё шести государств, их общее число увеличилось до 21.