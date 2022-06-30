Президент Литвы: вопрос транзита в Калининград должны уладить Россия и ЕК Президент Литвы Науседа: вопрос о транзитных перевозках должны решать Россия и ЕК

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Еврокомиссия может в ближайшее время обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы, сообщил в интервью агентству DPA президент республики Гитанас Науседа. По его мнению, ситуация с транзитными перевозками в Калининградскую область из регионов РФ должна решаться в первую очередь «между ЕК и Россией».

Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит руководящие принципы обращения с этими транзитными товарами, — сказал он.

Политик не стал комментировать возможный результат, отметив, что Литва выступает против «зеленого коридора для специальных грузов». В свою очередь немецкий телеканал N-tv со ссылкой на источники сообщил, что компромисс по данному вопросу может быть достигнут до 10 июля.

29 июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о возобновлении в течение нескольких дней транзита российских грузов в Калининград через территорию Литвы. По его данным, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима.