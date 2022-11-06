Еврокомиссия представит план помощи Украине на €18 млрд Урсула фон дер Ляйен: ЕК представит план помощи Киеву на 2023 год на €18 млрд

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Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия представит план помощи Украине на 2023 год, сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. По ее словам, он рассчитан на €18 млрд.

Приятно оставаться в тесном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позитивные события: на этой неделе мы предложим пакет финансовой поддержки для Украины в 2023 году, — написала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель готов оказывать ежемесячную финансовую поддержку Украине в размере €1,5 млрд. Фон дер Ляйен указала, что тогда к 2023 году сумма составит €18 млрд. Она подчеркнула, что Украина нуждается в ежемесячных пакетах финансовой помощи от €3 до €5 млрд, чтобы выплачивать пенсии, а также зарплаты военнослужащим, учителям и врачам.

В начале ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в 2022-м выделил €22 млрд на поддержку Киева, в том числе финансовую, экономическую и военную. При этом он отметил, что помощь Украине необходимо наращивать и в дальнейшем.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что Вашингтон выделяет Украине около $2,5 млн в час. Всего Киеву отправлено $18 млрд.