Еврокомиссия предложила ввести санкции против 120 россиян

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Еврокомиссия и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложили совету Европейского союза расширить 12-й пакет санкций. В частности, предлагается ввести ограничения в отношении 120 российских граждан и организаций, сообщается на сайте внешнеполитической службы союза.

Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины, — указано в заявлении.

Из сообщения следует, что под санкции могут подпасть представители ВС России, а также оборонного и IT-секторов и экономических операторов. Помимо этого, ЕК и Боррель выступили за установление новых запретов на импорт и экспорт российской нефти и за ужесточение цен на топливо. Отдельно предлагается усилить меры противодействия обходу санкций Евросоюза.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Со ссылкой на европейских дипломатов агентство уточнило, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС. Кроме того, в случае обнаружения их активов, средства будут заморожены. Также в перечень новых ограничений могут включить запрет гражданам России работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами.