Еврокомиссия предложила ввести ограничение цен на газ ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за МВт/ч

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия предложила ограничить цены на газ в размере €275 за МВт/x на виртуальном портале Title Transfer Facility (TTF), сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, ЕК таким образом хочет отреагировать на продолжающийся энергетический кризис, передает ТАСС.

Сегодня Еврокомиссия продолжила реагировать на продолжающийся энергетический кризис, предложив механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ в ЕС. Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперед, — сказала Симсон.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны G7 намерены 23 ноября объявить уровень ценового предела российской нефти. Своим предложением в преддверии встречи послов ЕС в частном порядке планируют также поделиться США. Если предложение будет поддержано, в тот же вечер могут объявить о согласованном ценовом потолке.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу. По его мнению, политизация энергетики чревата дефицитом ресурсов.