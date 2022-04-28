Еврокомиссия предложила облегчить процедуру получения шенгенских виз Шенгенские визы с 2026 года планируют выдавать онлайн

Фото unwomen/flickr.com

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает идею о новой схеме выдачи шенгенских виз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ЕК. Заявители смогут приступить к оформлению документов через единую онлайн-платформу независимо от того, в какую страну Шенгена они направляются. Отмечается, что путешественники, которые не сдали биометрию, а также держатели новых паспортов всё же должны будут приехать в консульство лично.

Заявители смогут подать на визу и заплатить сборы онлайн через единую платформу ЕС вне зависимости от того, в какую страну Шенгенского пространства они собираются, — говорится в сообщении.

Предложение ЕК должно быть одобрено Европарламентом и Советом Евросоюза.

Согласно информации агентства, создание документа планируется начать в 2024 году, а его запуск должен состояться в 2026 году.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить выдачу шенгенских виз жителям России. Этот пункт он предложил включить в новый пакет санкций против Москвы. По его словам, выдачу виз россиянам необходимо прекратить, за «исключением гуманитарных виз для тех россиян, кто хочет бежать из страны».