Еврокомиссия предложила новые санкции против России Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть, передает ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму в €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ ограничения.

Наряду с этим в ЕК считают необходимым ввести запрет для граждан ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний и расширить перечень запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о намерении Евросоюза ввести против России санкции из-за референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию голосований, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.

По сведениям американских СМИ, Вашингтон также планирует в очередной раз расширить санкции против России. Их содержание пока неизвестно, но предполагается, что они затронут связанные с государством финансовые структуры.