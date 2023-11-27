Еврокомиссия позволила Лаврову отправиться в Северную Македонию ЕК: поездка Лаврова в Северную Македонию на встречу ОБСЕ не нарушит санкции

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Правительственный борт главы МИД России Сергея Лаврова может пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии, заявил на брифинге ЕК официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По его словам, которые приводит ТАСС, это не будет нарушением антироссийских санкций.

Все будет в порядке, если страны решат разрешить самолету Российской Федерации пролететь над их территорией или если власти Северной Македонии разрешат посадку и личное участие Лаврова в Македонии. Это не будет нарушением санкций, — сказал Стано.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

До этого министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что пригласить Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ — это правильное решение. По его мнению, переговоры с Лавровым в рамках ОБСЕ необходимы, а Европе пора трезво взглянуть на мир в целом и на внешнюю политику в частности.

В прошлом году Польша, принимавшая заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, не разрешила делегации РФ посетить встречу. Лавров тогда заявил, что Запад хоронит ОБСЕ, намеренно возводя разделительные линии.