Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить закрытие границ

https://static.news.ru/photo/0dd5de10-ec5a-11ea-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что власти Венгрии должны отменить своё решение о закрытии границ, принятое на фоне угрозы новой волны распространения коронавируса.

С 1 сентября Венгрия запретила въезд иностранцам на свою территорию, таким образом став единственной страной Евросоюза, вновь закрывшей границы. В июне 2020 года государства Шенгенской зоны смягчили часть ограничений, касающихся передвижения в ней.

По словам Юханссон, решение Венгрии нарушает целостность Шенгенской зоны. Еврокомиссар сообщила, что 1 сентября она и еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс направляют письмо венгерскому правительству, в котором напоминают о важности «применения пограничных мер недискриминационным образом ко всем гражданам и резидентам ЕС».

Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства союза, безусловно, должны быть немедленно отменены, — заявила Юханссон.

По её словам, Еврокомиссия свяжется с властями Венгрии в ближайшее время, чтобы запросить информацию, касательно принятого решения, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 1 августа визовые центры большинства стран Европы возобновили свою работу, но получить шенгенскую визу смогут не все. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Остаются закрытыми визовые центры Германии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Финляндии.