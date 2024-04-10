Еврокомиссия поставила Украине условия для выделения €1,5 млрд Еврокомиссия выплатит Украине €1,5 млрд при положительной оценке реформы

Европейская комиссия готова выделить Украине в апреле новый транш помощи в размере €1,5 млрд, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания комитета украинских доноров в Киеве. Эти деньги будут переведены Украине только при положительной оценке выполненных предварительных условий в рамках программы бюджетной помощи до 2027 года.

Второй транш предварительно согласованного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения [Украиной] согласованных условий, — сказано в сообщении.

В ЕК подчеркнули, что власти Украины предоставили план по реформе для восстановления и модернизации страны на ее пути в Европейский союз. За первые три месяца 2024 года Киев уже получил €4,5 млрд в рамках программы бюджетной помощи. Средства были выделены на финансирование функционирования государства, а именно заработную плату, пенсии и предоставление основных госуслуг.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передаст Киеву сотни старых бронемашин в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о БТР VAB, которым более 40 лет. Глава Минобороны подчеркнул, что технику предоставят Киеву в 2024 и начале 2025 года. Сейчас во французской армии их постепенно заменяют машинами нового поколения Griffon.