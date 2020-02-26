https://static.news.ru/photo/4fc2784e-589c-11ea-b3f4-fa163e074e61_660.jpg Милан, Италия Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия призвала не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса в Италии, а также бороться с недостоверной информацией об инфекции.

По словам еврокомиссара по здравоохранению и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидис, основной целью ЕС сейчас остаётся сдерживание распространения заболевания, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что медики в Италии выявили COVID-19 ещё у 32 пациентов. Общее число заражённых коронавирусом в европейской стране возросло до 357 человек. Среди инфицированных есть несовершеннолетние. Жертвами нового типа вируса на Апеннинском полуострове стали уже 11 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.