Еврокомиссия выделила Киеву €500 млн Еврокомиссия перечислила Украине €500 млн макрофинансовой помощи

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия перечислила Украине последний транш в размере €500 млн, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге, передает РИА Новости. Это часть ранее согласованной макрофинансовой помощи.

Сегодня Комиссия перечислила третий и последний транш в 500 миллионов евро в рамках 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой поддержки Украине, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет выделить Украине €3 млрд — треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в €9 млрд, которую пообещала Киеву Еврокомиссия в мае. Замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что €2,5 млрд станут последним траншем в текущем году. По данным европейских источников, оставшиеся €3 млрд ЕС не может выделить Украине из-за того, что странам сообщества не удалось договориться по поводу финансовых гарантий этого займа.

Совет ЕС 10 декабря утвердил предоставление Киеву макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в следующем году. Этот кредит будет иметь для Украины десятилетний льготный период.

Предложение о плане оказания Киеву экономической помощи в 2023 году было выдвинуто еще в ноябре. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен разъясняла, что финансирование может идти регулярными траншами в виде кредитов на льготных условиях.