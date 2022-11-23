Еврокомиссия определила уровень потолка цен на газ ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне $3 тысячи за тысячу кубометров

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европейская комиссия предложила установить потолок цены на газ на эталонном хабе региона — нидерландской TTF — на уровне порядка $3 тысяч за тысячу кубометров по самому популярному контракту на месяц вперед. Такой потолок для подобного контракта был превышен лишь раз в истории европейского газового рынка — это продолжалось с 22 по 26 августа текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕК.

Именно этот ценовой пик был принят в качестве ориентира для чрезмерно высоких цен, на предотвращение которых направлен предлагаемый механизм, — говорится в справке Еврокомиссии.

В настоящее время декабрьский фьючерс на TTF торгуется на бирже ICE Futures на уровне 122 евро за МВт·ч, или $1300 за тысячу кубометров.

Также отмечается, что другой потолочной ценой может стать индикативная стоимость импорта СПГ. Комиссия предлагает введение подобного ограничительного инструмента с целью автоматического вмешательства в деятельность газового рынка в случае резкого повышения цен на газ.

Предполагается, что включение «потолка безопасности» будет происходить автоматически в случае соблюдения одновременно двух условий: превышения цены контракта на TTF «на месяц вперед» 275 евро за МВт·ч в течение двух недель и превышение на 58 евро за МВт·ч ($616 за тысячу кубометров) в течение двух недель.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что 23 ноября ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть из РФ на уровне около $60 за баррель. По данным газеты, организации рассматривают также возможность установления лимита цен на нефть из РФ на уровне $70 за баррель.