Еврокомиссия назвала условия прекращения выдачи краткосрочных виз в ЕС Еврокомиссия: визовый кодекс ЕС не предусматривает прекращения выдачи краткосрочных виз

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Визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, которые приводит ТАСС, всегда существуют категории граждан, для которых визы должны выдаваться независимо ни от чего.

Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. <...> Однако страны — члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации, — сказала Хиппер.

Официальный представитель ЕК Ариана Подеста, в свою очередь, отметила, что Еврокомиссия готова рассматривать вопрос о новых санкциях в отношении России, но не комментирует ограничения по выдаче краткосрочных виз россиянам.

Ранее в Брюсселе также заявили, что не могут сказать, будет ли ЕС обсуждать предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам и может ли такой запрет стать частью следующего пакета санкций против РФ. Как заявили в офисе еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, на этом этапе «рано делать такие предположения».

Между тем внутри ЕС оформилась группа государств, которые призывают прекратить выдачу «шенгена» гражданам РФ именно на общеевропейском уровне. В частности, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал поднять этот вопрос на неформальной встрече министров иностранных дел 27 стран, которая состоится 31 августа. Такую меру поддерживают, в частности, Литва, Польша и Бельгия. С требованием закрыть для россиян въезд в Европу выступил президент Украины Владимир Зеленский.