Лимит цен на нефть из России могут ввести во всем ЕС Еврокомиссия хочет ввести лимит цен на российскую нефть во всем ЕС

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Еврокомиссия будет добиваться введения потолка цен на нефть из РФ, согласованного G7, во всем Евросоюзе, передает ТАСС. «Большая семерка» заявила о намерении создать широкую глобальную коалицию, чтобы окончательно определить структуру, уровень ограничения цен и реализовать эту меру для повышения ее эффективности.

Комиссия сыграет свою полноценную роль в работе по достижению единогласия среди наших 27 государств-членов, чтобы реализовать такую меру в ЕС, — говорится в сообщении.

Потолок цен на российскую нефть будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на черное золото из РФ — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» приняли решение ввести лимит цен на поставки нефти из России. Кроме того, они договорились рассмотреть допмеры, чтобы обеспечить эффективность потолка цены на поставки нефти из РФ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.