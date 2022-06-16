Еврокомиссия: мы не хотим импортировать конфликты внутрь ЕС Представитель Еврокомиссии: конфликт на Украине мешает ей получить статус кандидата на вступление в ЕС

Фото: Министерство обороны Украины

Боевые действия на территории Украины сами по себе не являются препятствием для предоставления ей статуса страны — кандидата на вступление в ЕС. При этом Евросоюз не готов «импортировать вооружённые конфликты». Это в беседе с NEWS.ru подтвердил спикер по вопросам иностранных дел и политики безопасности Еврокомиссии Петер Стано.

В случае с Украиной ситуация беспрецедентная. И мы определённо не хотим импортировать вооружённые конфликты в ЕС. Однако надеемся, что эту ситуацию удастся разрешить к тому времени, когда Украина будет соответствовать требованиям членства, — заявил Петер Стано.

Еврочиновник подтвердил, что в пятницу, 17 июня, Еврокомиссия опубликует свое заключение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии о предоставлении им статуса стран — кандидатов на вступление в ЕС. Затем на следующей неделе лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос на заседании Европейского совета.

Источники в Брюсселе признают: далеко не все члены ЕС готовы признать Украину кандидатом. Но даже если все 27 членов придут к консенсусу, о скором вступлении речи не идёт — процесс может занять несколько лет.