Еврокомиссия допустила невозможность создания эффективной вакцины от COVID

Еврокомиссия допускает, что при худшем развитии ситуации с коронавирусом успешную вакцину разработать не удастся. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.
Она добавила, что при максимально позитивном сценарии такая вакцина появится в ближайшие месяцы,
Худший сценарий для меня — это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев, — сказала она.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что вакцины, созданные в России и Китае, никогда не смогут стать частью стратегии вакцинации в Европе, так как они не производятся в странах ЕС.
NEWS.ru писал, что вакцинация от COVID-19 в Москве начнётся в ближайший месяц.