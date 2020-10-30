Еврокомиссия допустила невозможность создания эффективной вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/a70c3a36-1aac-11eb-afb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/Global Look Press

Еврокомиссия допускает, что при худшем развитии ситуации с коронавирусом успешную вакцину разработать не удастся. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Она добавила, что при максимально позитивном сценарии такая вакцина появится в ближайшие месяцы, пишет ТАСС.

Худший сценарий для меня — это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев, — сказала она.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что вакцины, созданные в России и Китае, никогда не смогут стать частью стратегии вакцинации в Европе, так как они не производятся в странах ЕС.

NEWS.ru писал, что вакцинация от COVID-19 в Москве начнётся в ближайший месяц.