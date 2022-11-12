Еврокомиссия дала Германии €225 млн на покупку бывшей «дочки» «Газпрома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия выделила €225,6 млн правительству Германии для того, чтобы страна могла стать 100% акционером немецкой компании SEFE, бывшей Gazprom Germania. На сайте ЕК отметили, что власти ФРГ пошли на этот шаг, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения промышленного блока страны.

ЕК утвердила германскую меру в размере €225,6 млн для поддержки SEFE. Эта мера позволит немецкому государству стать 100% владельцем SEFE GmbH, заменив «Газпром экспорт», для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии, — сказано в сообщении.

На сайте ЕК добавили, что уставной капитал предприятия в размере €225,6 млн будет обнулен: «это фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера». Затем фирма SEFE GmbH выпустит новый пакет акций с той же номинальной стоимостью, которые как раз и выкупит Германия.

Как указали в ЕК, SEFE GmbH — это системная энергетическая компания Германии. Ранее она называлась Gazprom Germania GmbH. Предприятию принадлежит 14% доля на немецком энергетическом рынке. Помимо этого, в Еврокомиссии указали, что фирма функционирует и в других странах-членах ЕС. Компания также владеет и управляет 28% газохранилищ, обслуживающих рынок Германии и владеет газопроводами в Германии и других государствах, входящих в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что власти Германии национализируют бывшее дочернее предприятие «Газпрома» Securing Energy for Europe. Российская корпорация перестала владеть немецкой «дочкой» в конце марта. В апреле ФРГ взяла компанию под временное управление.