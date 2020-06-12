Еврокомиссар назвала сроки представления стратегии по вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/da5ffb9c-acb7-11ea-bc89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Еврокомиссия представит стратегию Евросоюза по вакцине от коронавируса на следующей неделе.

По её словам, появление вакцины станет «настоящим изменением ситуации». Кириакидес подчеркнула, что до тех пор, пока хоть в одном регионе мира будет подобная эпидемиологическая опасность, в безопасности не будет весь мир.

Ни один регион в мире не будет в безопасности, пока мы все не будем в безопасности. Поэтому мы на следующей неделе представим стратегию ЕС по вакцине от COVID-19, — заявила она.

Еврокомиссар отметила, что создание вакцины — единственная реальная стратегия окончания пандемии. По её словам, на сегодняшний день существует необходимость инвестирования в разработку вакцины для того, чтобы она появилась как можно скорее, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что строительство завода по производству вакцин, в том числе против коронавируса, началось в Жамбылской области Казахстана. Закончить работы планируется в декабре 2020 года.