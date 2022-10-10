Еврокомиссар Рейндерс находился в Киеве во время ударов по городу Еврокомиссар Рейндерс спустился в убежище Киева из-за воздушной тревоги

Фото: Carlos LujÃ°N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дидье Рейндерс

Находящийся в Киеве еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс сообщил в Twitter, что был вынужден спуститься в убежище после сигнала воздушной тревоги. Он отметил, что находится в безопасности, его охраняют украинские силовики и специальные службы европейского представительства в Киеве.

Серия взрывов в центре Киева этим утром. Благодаря быстрой реакции сотрудников службы безопасности меня и мою команду незамедлительно перевели в бомбоубежище отеля. Мы в безопасности, ждем развития ситуации, — сообщил Рейндерс.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. По данным очевидцев и представителей власти, в городе было слышно несколько серий «прилетов», информацию подтвердил и мэр столицы Украины Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12. Позже Кличко сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. По словам мэра, ракеты поразили объекты в центре города в Шевченковском и Соломенском районах, также повреждения получил пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск («Мост Кличко»).

Кроме того, очевидцы сообщили, что на теплоэлектроцентрали № 6 в Киеве начался мощный пожар. Кадрами с предполагаемого места происшествия они поделились в Сети, на них виден поднявшийся над энергетическим объектом дым.