https://static.news.ru/photo/b8f6f83c-6213-11ea-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Распространение коронавируса серьёзно влияет на экономику Европейского союза и жизнь граждан, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, ЕК рассматривает использование всех возможных методов для стабилизации ситуации, передаёт РИА Новости.

Распространение вируса имеет огромное влияние на жизни людей, а также на нашу экономику <...> Мы смотрим на все методы, которые мы можем использовать, чтобы помочь справиться с влиянием на экономику, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.