Еврокомиссар признался, что ЕС не введет газовое эмбарго против России Еврокомиссар Джентилони: ЕС не рассматривает возможность газового эмбарго против России

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Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони признался, что Евросоюз не планирует вводить эмбарго на поставки газа из РФ в ближайшее время. В интервью итальянской газете La Stampa он не исключил возможности введения очередных санкций, но о «газовой блокаде» против России речи не идет. Джентилони отметил, что Евросоюз хочет нанести удар по российской экономике, при этом не понеся потерь.

Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно, — заявил Джентилони.

Еврокомиссар считает, что шесть санкционных пакетов «разрушат российскую экономику».

Накануне Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Шестой пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев.

31 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что газовое эмбарго не войдет в состав нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Он подчеркнул: когда речь идёт о надёжности поставок, для стран Европы будет проще отказаться от российской нефти, нежели от газа.