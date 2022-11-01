Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Кадри Симсон

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев, сообщив об этом в своем Twitter. Цель ее визита — поддержка энергетического сектора Украины и оценка нанесенного ему урона. Симсон заявила о своей готовности помогать стране и призвала это делать других.

Я своими глазами видел масштабы разрушений на Украине и прилагаю все усилия, чтобы увеличить финансовую, техническую и практическую помощь. Это должно исходить от институтов ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров. Нам нельзя терять время! — сказано в сообщении.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней. Он предположил, что атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ударах по инфраструктуре города утром 31 октября. По его словам, после атаки все службы работают, но часть столицы обесточена, а в некоторых районах нет водоснабжения.

Помимо столицы, удары по объектам критической инфраструктуры были нанесены в Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины, о чем сообщили местные СМИ и власти. «Украинские железные дороги» заявили о наличии обесточенных участков и задержке нескольких рейсов, на линии были выведены резервные тепловозы.