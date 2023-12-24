Евродепутат рассказала о «неизбежном предательстве» Западом Украины Евродепутат Дэйли: Запад принуждает Украину к миру на невыгодных условиях

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Владимир Зеленский

Запад предает Украину, навязывая ей невыгодный формат урегулирования конфликта, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли в Twitter (Х). По ее словам, сейчас Киев принуждают к переговорам на значительно худших условиях, чем в 2022 году.

Война на Украине идет почти два года, и всегда неизбежное предательство Запада продолжается. Когда десятки тысяч человек погибли, Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу, — написала парламентарий.

Ранее американские СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией из-за риска националистских демонстраций и переворота в стране. Отмечалось, что власти США должны признать тупиковость ситуации на Украине, несмотря на десятки миллиардов долларов помощи, и Зеленского необходимо склонить к диалогу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей СВО. Он отметил, что тезис, будто российский лидер хочет переговоров для прекращения огня, «в своей концепции неверен».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.