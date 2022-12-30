Евродепутат рассказал о последствиях плана ЕС в борьбе с Россией Евродепутат Уоллес: план Евросоюза по борьбе с Россией приведет к страданию простых европейцев

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Политика Евросоюза, направленная на противостояние с Россией, привела к ужасным последствиям, заставив страдать собственных граждан, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По его словам, в докладе объединения сказано, что 21,9% жителей Европы могут оказаться за чертой бедности.

В докладе говорится, что 21,9% граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности, при этом содержится ли в нем призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, в то же время заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие, — написал европейский чиновник.

Ранее издание Ouest France сообщало, что французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от €50 до €200. Талон можно получить при предъявлении справки для домохозяйств с коллективным отоплением или именного счета, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму €50.

Газета Washington Post, в свою очередь, писала, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдаются нехватка дров и их воровство. Бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Польше чиновники рассматривают возможность раздачи противодымных масок: по их мнению, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться.